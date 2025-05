Maroc-USA | Manœuvres militaires d’envergure pour célébrer la fin de l’exercice « African Lion »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des unités des Forces Armées Royales (FAR) et des forces américaines ont participé, vendredi à Cap Draâ (au nord de Tan-Tan), à de grandes manœuvres militaires aériennes et terrestres, marquant la clôture de l’Exercice combiné maroco-américain “African Lion 2025”.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Lors de ces manœuvres, qui se sont déroulées en présence du général de Corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, et du général Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM), les unités terrestres, appuyées par des unités aériennes, avec des avions F-16 des Forces Royales Air (FRA), ont simulé une opération de riposte à un ennemi fictif.

De même, des unités des forces spéciales ont procédé à la destruction d’une station radar de l’ennemi destinée à la détection de drones, tandis qu’un lance-roquettes américain HIMARS a procédé à des tirs de longue portée sur l’ennemi simulé.

Par la suite, des unités d’artillerie M109 des FAR ont mené des tirs pour la destruction initiale de l’ennemi basée sur la ligne de front afin de permettre aux unités du génie militaire de déminer des champs de mines et d’ouvrir des couloirs, dans le cadre d’opérations d’assaut et de contre-attaque à l’aide des chars Abrams, accompagnés d’unités d’infanterie embarquées à bord de véhicules lourds blindés et légers, l’objectif étant de venir à bout du reste de l’ennemi simulé.

Au cours de cette opération, il a été procédé à un exercice combiné de soutien logistique à travers l’évacuation de blessés du champ de bataille à l’aide d’un hélicoptère de type Puma, outre l’évacuation et le remorquage des véhicules en vue de leur réhabilitation.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le général Langley a indiqué que les deux parties ont fait montre, au terme de cet exercice combiné entre les FAR et l’armée américaine, de compétences en matière de combat, d’intégration air-sol, de tirs et de manœuvre, estimant qu’à la faveur d’une coordination et d’une planification intenses, cette 21ème édition de l’Exercice “African Lion”, qui s’est déroulée en présence de plus 52 pays, est de nature à “approfondir notre partenariat avec les FAR”.

L’environnement opérationnel et stratégique mondial évolue d’année en année, notamment en termes de technologie, et les menaces ne cessent de se développer et d’émerger dans toute la région du Sahel, entraînant une exacerbation de l’instabilité, a-t-il mis en garde, précisant qu’un exercice comme celui de “African Lion” “permettra de planifier et de travailler avec nos partenaires africains en Afrique subsaharienne sur la manière d’y faire face”.

De son côté, le Colonel-Major Mohamed El Kaissi, commandant adjoint des forces conjointes de l’exercice, a remercié les partenaires du Royaume au sein d’AFRICOM et de la Force opérationnelle de l’Europe du Sud des forces armées américaines en Afrique (SETAF-AF) pour leur engagement, soulignant que la “coopération étroite avec nos partenaires a abouti, comme lors des précédentes éditions, au succès de la 21ème édition de l’Exercice ‘African Lion’, planifiée et conduite conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales”.

Quant à la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona, elle a indiqué que “le Maroc est l’un de nos alliés les plus proches et plus anciens”. “Notre relation remonte à la fondation des États-Unis”, a-t-elle souligné, ajoutant qu’aujourd’hui, à l’occasion de la clôture de “African Lion”, “nous mesurons la profondeur et la solidité de cette relation”.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la clôture de ces manœuvres, le lieutenant-colonel Younes Benayad, chef des opérations de l’exercice, a indiqué que les opérations de terrain de cet exercice ont constitué une opportunité précieuse pour consolider les acquis des Forces Armées Royales et de leurs homologues américaines au terme de vingt années de coopération bilatérale.

Pour la première fois, a-t-il ajouté, des opérations menées par les forces spéciales conjointes et les forces de réaction rapide de la brigade d’infanterie motorisée ont été intégrées dans des scénarios simulant des opérations classiques.

Quant au lieutenant-colonel Abdesslam Zennane, chef de la cellule logistique, il a noté que la 21ème édition de l’exercice “African Lion” a inclus des entraînements conjoints avec l’armée américaine autour de deux axes logistiques principaux, à savoir l’évacuation médicale rapide des blessés à l’aide de véhicules terrestres et de moyens aériens, et l’évacuation et le remorquage des véhicules pour leur réhabilitation.

L’accent a été mis, au cours des entraînements conjoints, sur l’opération de simulation dans des environnements de combat variés, a-t-il encore précisé.

Le commandant Jawad Safou, de la cellule de conduite, a pour sa part souligné que sa participation à cette 21ème édition de l’Exercice “African Lion” constitue une valeur ajoutée qualitative et importante dans son parcours militaire, notamment dans son volet opérationnel, précisant que cet exercice, marqué par la mise en œuvre de divers scénarios, a été l’occasion d’une participation active à la planification conjointe de toutes les manœuvres sur le terrain.

L’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2025”, qui a démarré le 12 mai courant au niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, s’est déroulé dans plusieurs régions du Royaume, à savoir Cap Draâ à Tan-Tan, Agadir, Tiznit, Kénitra, Ben Guerir et Tifnit. Plus de 10.000 éléments des Forces armées de plusieurs pays y ont participé, aux côtés des Forces Armées Royales et de leurs homologues américaines, en plus de l’OTAN.

Les activités de cette 21ème édition de l’exercice “African Lion 2025” ont inclus des formations dans divers domaines opérationnels, des exercices de planification au profit des cadres participants, et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), ainsi que des manœuvres conjointes.

Cette édition a également été marquée par des activités parallèles à caractère humanitaire et social, notamment l’installation d’un hôpital militaire médico-chirurgical de campagne au niveau de la collectivité territoriale d’Anzi (province de Tiznit).

L’exercice African Lion 2025 vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational, dans le but de promouvoir la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.

LR/MAP