Sahara marocain | La Finlande appuie l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution des plus réalisables

La Finlande a affirmé, dimanche, qu’”une autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables” pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint adopté à Rabat à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, qui effectue une visite officielle au Maroc.

À cet égard, la Finlande a “réitéré son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc”, le considérant comme une bonne base sérieuse et crédible en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable, lit-on dans le Communiqué.

Les deux ministres ont, par ailleurs, “salué l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies” et réaffirmé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.

