Sahara | Le Niger salue l’adoption de la résolution historique 2797 du CS de l’ONU

Par Le Reporter.ma 02/12/2025 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Sahara | Le Niger salue l’adoption de la résolution historique 2797 du CS de l’ONU

Le Niger a salué, mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré à la suite de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient les 02 et 03 décembre à Rabat.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

Commémoration à Rabat de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

Commémoration à Rabat de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

L’ambassade de l’État de Palestine au Maroc et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont organisé, samedi au siège …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma