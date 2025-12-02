L’ONCF annonce une réduction de 50% au profit des personnes en situation de handicap

Partager Facebook

Le lancement officiel d’une carte de réduction destinée à faciliter les déplacements en train des personnes en situation de handicap, a été donné mardi à Salé, lors d’une rencontre présidée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Naïma Ibn Yahya, le Secrétaire d’État Chargé de l’Insertion Sociale, Abdeljabbar Rachidi, le ministre du transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh et le Directeur Général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.

Cet évènement a offert une tribune privilégiée pour mettre en avant les efforts constants déployés par l’ONCF afin de garantir un accès équitable et inclusif aux services ferroviaires, en particulier pour les personnes en situation de handicap, souligne un communiqué de l’ONCF.

Cette démarche, ancrée dans une vision durable, s’aligne pleinement sur la stratégie nationale visant à assurer l’exercice effectif des droits de cette composante essentielle de la société. Elle reflète également la Haute Sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde aux personnes en situation de handicap, ainsi que la volonté Royale de renforcer leurs droits et d’améliorer durablement leurs conditions de vie.

À cet égard, une nouvelle convention a été signée en faveur des personnes en situation de handicap, qui prévoit la mise en place d’un tarif préférentiel offrant une réduction de 50% aux titulaires de la carte “Personne en situation de handicap”, délivrée par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille.

Les accompagnateurs des personnes aveugles ou malvoyantes bénéficieront, eux aussi, d’une remise spéciale de 50%, relève la même source.

Cette convention vient consolider les acquis de l’accord du 23 juillet 2025, dédié au développement et à l’amélioration de l’accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes en situation de handicap, dans le cadre d’un processus participatif conduit en étroite collaboration avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de l’ONCF, qui place au cœur de ses priorités l’accessibilité à un transport ferroviaire moderne, sûr et respectueux des principes d’inclusion, conclut le communiqué.

LR/MAP