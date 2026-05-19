Le gouvernement débloque 20 MMDH supplémentaires pour soutenir le pouvoir d’achat et les régions sinistrées (Lekjaa)

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Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a affirmé, lundi à Rabat, que l’ouverture de crédits supplémentaires de 20 milliards de dirhams (MMDH) au profit du Budget Général vise à soutenir la Caisse de compensation et le pouvoir d’achat, à couvrir les dépenses exceptionnelles, à renforcer les fonds propres des établissements publics, ainsi qu’à faire face aux répercussions des inondations qu’ont connues certaines régions du Royaume.

S’exprimant lors d’une réunion tenue par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, consacrée à la présentation du décret n°2.26.395 adopté lors du dernier Conseil de gouvernement, M. Lekjaa a précisé que ces crédits comprennent 8 MMDH destinés à la Caisse de compensation, dans l’objectif de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens à travers le maintien de la stabilité des prix du gaz butane et du transport des personnes et des marchandises.

Selon le ministre, 6 MMDH ont été mobilisés pour couvrir certaines dépenses exceptionnelles imprévues dans le cadre de la Loi de finances (LF) 2026, en lien avec les évolutions de la conjoncture internationale, 4 MMDH pour contribuer au capital de certains établissements et entreprises publics (EEP) et 2 MMDH pour couvrir des dépenses engendrées par les inondations.

Parallèlement, M. Lekjaa a souligné que la dynamique enregistrée au niveau du recouvrement des recettes fiscales jusqu’à fin avril 2026 a permis de financer ces crédits supplémentaires, relevant que les recettes fiscales ont progressé de 10,9 MMDH, soit une hausse de 8,9% par rapport à la même période de l’année précédente, avec un taux de réalisation de 36,4% des prévisions de la LF.

Cette amélioration, a-t-il expliqué, est attribuée principalement à l’augmentation des recettes de l’impôt sur les sociétés (IS) qui se sont améliorées de 24,9% et des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (+3,9%).

Par ailleurs, le ministre a fait état du maintien des équilibres financiers conformément aux prévisions initiales de la LF, précisant qu’il est prévu de ramener le déficit budgétaire à 3% du produit intérieur brut (PIB) au terme de l’année 2026, contre 3,5% en 2025.

M. Lekjaa a également relevé la poursuite de la tendance baissière de l’endettement du Trésor par rapport au PIB, lequel devrait se stabiliser autour de 66% en 2026.

Il a mis en avant la dynamique qu’ont connue les recettes au cours des dernières années, notant que les recettes ordinaires du Budget Général ont progressé, durant la période 2021-2025, à un rythme annuel moyen de 13,5%, tandis que les recettes fiscales ont enregistré une hausse annuelle moyenne de 12,4%.

Ces indicateurs reflètent l’amélioration continue du rythme de recouvrement, l’efficacité des réformes fiscales et des mesures adoptées, ainsi que l’élargissement et la diversification de l’assiette fiscale, de manière à soutenir la durabilité des ressources, a conclu le ministre.

LR/MAP