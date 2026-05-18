Casablanca | Lancement du Portail Marocain des Procédures du Commerce Extérieur

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Le secrétariat d’État chargé du Commerce Extérieur, l’Agence nationale des Ports (ANP), Tanger Med Port Authority (TMPA), l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et PortNet S.A ont lancé, lundi à Casablanca, le Portail Marocain des Procédures du Commerce Extérieur, une plateforme nationale destinée à simplifier, harmoniser et digitaliser les démarches liées aux opérations d’importation et d’exportation.

Lancé lors d’une cérémonie tenue en présence notamment du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, ce portail marque une nouvelle étape dans la dynamique nationale de transformation digitale, de facilitation des échanges et d’amélioration de la compétitivité du commerce extérieur marocain.

Conçu comme un outil de convergence et d’orchestration, le Portail Marocain des Procédures du Commerce Extérieur n’a pas vocation à constituer une plateforme supplémentaire. Il vise à fédérer progressivement les systèmes d’information des administrations et organismes concernés, afin d’offrir aux opérateurs économiques un parcours plus fluide, plus lisible et plus efficace.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur, Omar Hejira, a souligné que le lancement de ce portail s’inscrit dans le cadre des grands chantiers et réformes structurelles engagés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire du commerce extérieur un véritable levier économique et social.

M. Hejira a également noté que les importantes infrastructures déployées par le Maroc dans les domaines portuaire, logistique, routier, aérien, énergétique et numérique ont permis de consolider le positionnement du Royaume en tant que plateforme régionale et continentale reliant l’Afrique à l’Europe et au reste du monde.

Les enjeux de compétitivité ne reposent plus uniquement sur la capacité de production et d’exportation, mais également sur la rapidité des procédures, la fluidité des parcours administratifs et la qualité de coordination entre les différents intervenants, a-t-il relevé.

M. Hejira a, par ailleurs, précisé que le portail “PortNet Commerce Extérieur” permettra de relier, à travers une plateforme unifiée, plus de 100.000 utilisateurs, dont les importateurs, exportateurs, transitaires, banques et administrations publiques, tout en réduisant les délais de traitement de certaines procédures de 20% à 50%, avec des retombées directes sur la réduction des coûts et l’accélération des échanges commerciaux.

De son côté, la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a affirmé que cette initiative constitue l’aboutissement d’un travail gouvernemental visant à accompagner les secteurs stratégiques orientés vers l’export, notamment celui de la Pêche maritime, dont 85% de l’activité est destinée aux marchés extérieurs.

Elle a fait savoir que le département de la pêche délivre, à lui seul, plus de 38.000 certificats de capture via une plateforme entièrement digitalisée.

Mme Driouich a, en outre, estimé que ce nouveau portail permettra aux opérateurs de centraliser l’ensemble de leurs démarches auprès des différents organismes concernés, notamment l’ Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et l’ADII, à travers un guichet unique digital.

Cette plateforme offrira ainsi un gain de temps considérable et contribuera à renforcer la compétitivité des produits marocains sur les marchés internationaux, dans un contexte marqué par une concurrence mondiale accrue.

À travers ce portail, dont le lancement intervient aussi dans le prolongement du rapprochement stratégique entre l’ANP et TMPA au sein de PortNet, les entreprises pourront accéder plus simplement aux procédures du commerce extérieur, réduire les ressaisies, limiter les ruptures d’information, suivre plus efficacement le traitement de leurs démarches et bénéficier d’une meilleure coordination entre les différents intervenants publics.

Cette convergence a pour but de renforcer la cohérence nationale des dispositifs digitaux dédiés au commerce extérieur et d’accompagner l’évolution des flux à travers l’ensemble des modes de transport (maritime, aéroportuaire et terrestre).

Le Portail Marocain des Procédures du Commerce Extérieur a vocation à couvrir progressivement l’ensemble des démarches du commerce extérieur, dans une logique d’interopérabilité, de transparence et d’amélioration continue du service rendu aux opérateurs économiques.

La mise en œuvre et l’opérationnalisation du portail seront assurées par PortNet S.A., en coordination avec l’ensemble des départements ministériels, administrations, organismes publics et partenaires concernés.

Cette cérémonie, à laquelle ont également pris part le directeur général de l’ANP, Mustapha Farès, le président du Groupe Tanger Med, Fouad Brini, le DG de l’ADII, Abdellatif Amrani, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, le président de la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi, et le DG de PortNet S.A, Youssef Ahouzi, a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente relatif à l’appui institutionnel au partenariat stratégique entre l’ANP et TMPA au profit de la société PortNet.

Ce mémorandum d’entente vise à accompagner PortNet dans le déploiement du portail et à simplifier les parcours administratifs des opérateurs du commerce extérieur à travers la dématérialisation et l’intégration des procédures.

Une autre convention relative au lancement et à l’opérationnalisation du nouveau portail national a été signée entre les différents partenaires institutionnels, en vue de renforcer l’interopérabilité sécurisée entre les systèmes d’information des administrations concernées. Une troisième convention de partenariat a également été signée et porte sur l’intégration de TMPA dans le capital de PortNet.

À travers le lancement du portail du commerce extérieur, les parties prenantes réaffirment leur engagement commun en faveur d’un commerce extérieur plus simple, plus fluide, plus transparent et résolument tourné vers la performance, l’innovation et la compétitivité nationale.

LR/MAP