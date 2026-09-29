Rabat | Mme El Mansouri s’engage à former un gouvernement qui répond aux attentes de SM le Roi et des Marocains

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Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a nommée, mardi, Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, a affirmé qu’ »elle va œuvrer à proposer un gouvernement qui soit à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et de l’ensemble des citoyennes et citoyens ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’Audience Royale, Mme El Mansouri s’est dite honorée d’avoir été reçue par le Souverain et d’avoir été nommée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Cheffe du gouvernement.

Elle a souligné que cette Audience Royale « a été l’occasion de recevoir les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi pour la gestion de l’étape à venir ».

Il s’agit d’un moment « historique pour notre pays », a-t-elle poursuivi, précisant que « c’est la première fois qu’une femme est nommée à la tête d’un gouvernement, ce qui constitue une source de fierté pour moi et pour toutes les femmes du pays ».

Mettant en avant la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer la femme marocaine, Mme El Mansouri a affirmé que sa nomination est porteuse d’un message à l’adresse de l’ensemble des femmes pour œuvrer au sein d’une société harmonieuse avec toutes ses forces vives.

Elle a fait savoir qu’elle entamera, dès aujourd’hui, des concertations internes au niveau de sa formation politique, ainsi qu’avec tous les partis, afin de proposer un gouvernement qui soit à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et de l’ensemble des citoyennes et citoyens.

« Nous sommes parfaitement conscients de l’importance de cette étape et des grandes attentes des citoyennes et citoyens, notamment des jeunes », a-t-elle relevé, soulignant que « nous allons élaborer un programme proposant des solutions réalistes et concrètes ».

LR/MAP