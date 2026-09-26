AG de l’ONU | M. Bourita s’entretient avec ses homologues d’Arabie Saoudite et du Liban, ainsi qu’avec le ministre émirati de l’Industrie

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi à New York, des entretiens avec ses homologues d’Arabie Saoudite et du Liban, ainsi qu’avec le ministre émirati de l’Industrie et des Technologies avancées, en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita s’est ainsi entretenu avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, et avec le ministre émirati de l’Industrie et des Technologies avancées, Sultan Ahmed Al Jaber.

Il s’est également réuni avec le ministre des Affaires étrangères et des Émigrés du Liban, Youssef Rajji.

Ces entretiens ont permis de passer en revue les relations bilatérales et la coopération dans plusieurs domaines, et d’examiner les moyens de les renforcer davantage.

Les parties ont aussi abordé plusieurs questions d’intérêt commun d’ordre régional et international, et étudié les moyens à même de coordonner les positions au sein des instances internationales.

LR/MAP