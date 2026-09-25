Le Pérou décide d’ouvrir un consulat à Dakhla, traduisant son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre péruvien des Relations Extérieures, M. Carlos Espá y Garcés Alvear, a exprimé, jeudi à New York, le soutien de son pays à « l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara », ainsi que son appui à « l’Initiative marocaine d’Autonomie pour le Sahara, la considérant comme une solution politique, juste, durable et acceptable par toutes les parties ».

Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et son homologue péruvien, en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le communiqué précise que le Pérou a « fait part de sa disposition à ouvrir un Consulat dans la ville de Dakhla, qui servira de plateforme d’accès aux marchés africains pour les produits péruviens ».

Le communiqué souligne, en outre, la pleine adhésion du Pérou à « la Résolution 2797, adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en octobre 2025, laquelle a donné un nouvel élan au processus de règlement du différend relatif au Sahara, sur la base de ladite Initiative marocaine ».

LR/MAP