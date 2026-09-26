M. Bourita | La 81e session de l’AG de l’ONU a été l’occasion de renforcer la dynamique internationale en faveur de la marocanité du Sahara

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La participation de la délégation marocaine à la semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, a été l’occasion de renforcer la dynamique internationale, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la marocanité du Sahara, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Plusieurs pays, représentant divers continents, se sont inscrits dans cette dynamique de soutien à la marocanité du Sahara et au plan marocain d’autonomie », a souligné M. Bourita dans une déclaration à la presse en marge de cette session de l’Assemblée générale.

Cet état de fait, a relevé le ministre, « démontre que la voie vers une solution poursuit son cours », notant que le soutien bilatéral à la question nationale « prend désormais place sur le plan multilatéral au niveau des Nations Unies ».

« Ceci est important dans le sens où il envoie un signal fort à la veille des réunions du Conseil de sécurité le mois prochain, qui s’orientent dans cette direction », a-t-il dit.

Évoquant les différentes positions exprimées ou réitérées cette semaine en faveur de la souveraineté du Royaume sur son Sahara et au plan marocain d’autonomie, M. Bourita a rappelé que le Pérou a décidé de soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara et d’ouvrir un consulat à Dakhla, tandis que la Bolivie a réaffirmé sa position en faveur de la marocanité du Sahara tout en faisant part de sa disposition à ouvrir un bureau commercial dans les Provinces du Sud.

Le Chili a, de son côté, reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, a poursuivi le ministre, ajoutant que ce pays d’Amérique latine compte consolider ses liens bilatéraux avec le Maroc dans tous les domaines sur la base de cette nouvelle position.

Il a cité également le Panama qui a réitéré, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, sa position en faveur de la marocanité du Sahara tout en affirmant que son ambassade à Rabat couvre l’ensemble du territoire marocain, y compris les Provinces du Sud.

Parallèlement, a enchaîné M. Bourita, la République de Maurice a changé sa position et considère désormais l’autonomie sous souveraineté marocaine comme « la solution la plus crédible », une position que la Jamaïque a également exprimée.

L’Arménie a aussi fait part de son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie et considère que cette initiative « ouvre la voie au renforcement de l’unité du territoire du Royaume du Maroc », a-t-il précisé, rappelant la Lettre adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Président du Conseil des Ministres arménien, dans laquelle il souligne « l’importance particulière de l’Initiative marocaine concernant le Sahara ».

LR/MAP