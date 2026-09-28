Irrégularités électorales à Tanger | Le ministère de l’intérieur dépêche une commission d’inspection

Par Le Reporter.ma 28/09/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

Irrégularités électorales à Tanger | Le ministère de l'intérieur dépêche une commission d'inspection

Le ministère de l’Intérieur a dépêché une commission centrale d’inspection dans la ville de Tanger à la suite des irrégularités ayant entaché l’opération  électorale dans deux bureaux de vote, à l’occasion des élections législatives du 23 septembre 2026 dans la circonscription électorale de Tanger-Assilah.

Dans un communiqué, le ministère souligne que cette commission est chargée d’enquêter et de faire la lumière sur la situation en menant les investigations administratives requises et en examinant les données relatives à ces événements.

À la lumière des résultats et conclusions de cette enquête, le ministère de l’Intérieur prendra les mesures et dispositions administratives qui s’imposent afin d’établir les responsabilités juridiques, conclut la même source.

LR/MAP

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