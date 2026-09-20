IA et Technologie | M. Amara appelle à renforcer la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale

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À l’occasion du Forum économique et social de Chine, M. Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA), a porté la voix des institutions consultatives africaines en appelant à une gouvernance mondiale plus représentative et à une participation accrue du Continent aux transformations économiques et technologiques, en particulier celles liées à l’intelligence artificielle (IA).

Dans cette perspective, il a souligné que la représentation de l’Afrique dans les mécanismes de gouvernance mondiale de l’IA doit mieux refléter son poids démographique et sa contribution croissante à l’économie mondiale, indique un communiqué du CESE, rappelant que grâce à une population particulièrement jeune et en forte croissance, le Continent dispose d’un avantage démographique majeur à l’heure où plusieurs régions du monde sont confrontées au vieillissement de leur population.

M. Abdelkader Amara a également mis en avant la contribution stratégique de l’Afrique aux grandes transitions (énergétique, numérique et industrielle), grâce à ses ressources en minerais critiques, notamment le cobalt, le manganèse et autres matières premières indispensables au développement des technologies propres, des batteries et de l’économie bas-carbone.

Un potentiel porté également par l’essor des marchés africains, l’approfondissement de l’intégration régionale, le renforcement progressif des capacités productives ainsi que par le potentiel d’innovation et d’entrepreneuriat incarné par une jeunesse créative, connectée et résolument tournée vers l’avenir.

Abordant les transformations induites par l’IA, le président de l’UCESA a insisté sur la nécessité de garantir à l’Afrique un accès plus équitable aux infrastructures numériques, aux technologies, à la recherche, aux données et aux capacités de calcul, désormais essentielles au développement de l’économie numérique.

M. Amara a, dans ce cadre, rappelé la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une Afrique qui valorise pleinement ses potentialités, s’appuie sur sa jeunesse et fait de l’innovation et de la coopération Sud-Sud des leviers de souveraineté et de prospérité partagée.

Il a, en outre, souligné le potentiel stratégique de la coopération sino-africaine, appelant à accompagner la croissance des échanges commerciaux par des partenariats davantage orientés vers l’investissement productif, le transfert de technologies, l’innovation, la recherche appliquée et le développement des compétences.

Dans ce sens, il a mis en avant les perspectives offertes par une coopération fondée sur la complémentarité entre les capacités industrielles, financières et technologiques de la Chine et les ressources humaines, entrepreneuriales et économiques de l’Afrique, au service d’une croissance plus durable, équitable et créatrice de valeur.

En marge du Forum, M. Abdelkader Amara s’est entretenu avec M. Wang Dongfeng, président du Conseil économique et social (CES) de Chine, dans le cadre d’une rencontre consacrée aux perspectives de coopération.

À cette occasion, M. Wang Dongfeng a mis en avant l’excellence des relations entre la République populaire de Chine et le Royaume du Maroc, rappelant que cette rencontre intervient dans le contexte de la célébration du dixième anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a également salué le leadership de M. Abdelkader Amara à la tête de l’UCESA ainsi que les résultats enregistrés par l’Union au cours des dernières années dans le renforcement de la coopération entre les institutions consultatives africaines et la consolidation de son positionnement en tant que cadre panafricain de référence pour le dialogue et la concertation.

M. Wang Dongfeng a, en particulier, rendu hommage au rôle déterminant du CESE du Royaume du Maroc dans la réussite de la 5ᵉ Table ronde UCESA–CES de Chine organisée à Malabo sous l’égide de Son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale. Première édition tenue sur le continent africain, cette rencontre a marqué une étape importante dans le développement du dialogue institutionnel sino-africain.

Les deux présidents se sont félicités de l’évolution de la Table ronde UCESA–CES de Chine, devenue au fil des éditions un cadre de référence du dialogue entre les institutions consultatives africaines et chinoises. Ils ont ainsi souligné la contribution de cette table ronde dans le renforcement de la coopération sino-africaine ainsi que dans l’accompagnement des priorités du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Ils ont également réaffirmé l’importance de ce cadre d’échanges pour favoriser le partage d’expériences, la formulation de recommandations sur les défis communs et le rapprochement des visions africaines et chinoises sur les grandes transformations économiques et sociétales.

S’agissant de la 6ᵉ Table ronde UCESA–CES de Chine, prévue en septembre 2027 en Chine, les deux responsables ont convenu des principales thématiques de cette édition, notamment la transformation technologique et l’intelligence artificielle.

LR/MAP