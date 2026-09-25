Tenue à New York de la 8è réunion ministérielle du Processus des États Africains Atlantiques (PEAA)

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Le Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) a tenu, vendredi à New York, sa 8e réunion des ministres des Affaires étrangères, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette réunion intervient au moment où l’Initiative Africaine Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, marque des consolidations significatives et gagne en importance.

La 8è réunion ministérielle du PEAA, qui a eu lieu après celles de Cotonou en juillet 2026, et du Cap Vert en mai 2025, témoigne du haut degré d’appropriation par les Etats de la région africaine atlantique de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui se fixe pour objectif de doter cet espace des outils de son autonomisation économique, infrastructurelle et énergétique pour la réalisation d’un développement harmonieux et durable.

Intervenant à cette occasion, M. Bourita a souligné que l’esprit de l’Initiative Royale et du PEAA consiste à faire de la façade africaine atlantique une zone de dialogue stratégique et d’intégration économique, soulignant que cette vision est fondatrice d’une gouvernance collégiale, mobilisatrice et pragmatique afin de faire de l’Afrique Atlantique un acteur incontournable de la gouvernance du Bassin Atlantique.

« Quatre ans après le lancement de l’Initiative Africaine Atlantique, à Rabat en juin 2022, on peut affirmer avec confiance que les perspectives d’intégration dans notre espace se renforcent à chaque étape que nous franchissons dans la concrétisation de ses objectifs », s’est félicité le ministre, assurant que la dynamique enclenchée par ce partenariat a commencé, en effet, à donner ses fruits.

Rappelant que l’océan Atlantique, qui est un trait d’union entre les Etats africains atlantiques et leurs partenaires, offre un potentiel de coopération « énorme », M. Bourita a fait valoir que l’Initiative Royale est porteuse d’une Vision qui aspire à donner à l’Afrique un rôle de premier ordre dans la dynamique de la gouvernance et de la coopération au sein du Bassin Atlantique.

« C’est aussi une Vision qui nous permettra de relever avec plus d’efficacité et d’assurance les défis de notre région, que ce soit sur le plan sécuritaire ou de développement, sur la base de la convergence des vues et des intérêts », a-t-il enchaîné.

« La fédération de nos efforts est le seul moyen pour relever les défis multiples que connaît l’espace africain atlantique et pour tirer avantage de ses énormes opportunités de coopération », a relevé le ministre, ajoutant que « l’implication des différents départements ministériels de nos pays dans la mise en œuvre de notre Processus de coopération atlantique demeure crucial, étant donné la portée et l’ambition de notre partenariat ».

Dans la Déclaration ministérielle adoptée vendredi lors de la réunion de New York, les ministres des Affaires étrangères du PEAA ont renouvelé leur attachement à la Vision et aux objectifs du Processus des Etats Africains Atlantiques, tels que énoncés dans la Déclaration ministérielle de Rabat du 8 juin 2022.

Tout en se félicitant des progrès réalisés dans la mise en œuvre du partenariat africain atlantique, les ministres ont lancé un appel pour l’accélération des activités d’implémentation sur la base de la concertation, la coordination et la complémentarité des actions nationales.

La réunion des ministres a été précédée par une réunion des hauts fonctionnaires, le 15 juillet dernier, qui s’est attelée à examiner les documents de travail et les décisions de la réunion ministérielle.

LR/MAP