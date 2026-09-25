Maroc-Espagne | M. Bourita souligne la responsabilité espagnole concernant les migrants illégaux et les mineurs

Par Le Reporter.ma 25/09/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Maroc-Espagne | M. Bourita souligne la responsabilité espagnole concernant les migrants illégaux et les mineurs

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, jeudi à New York, que « si les migrants illégaux et les mineurs ne sont pas retournés, cela relève exclusivement de la responsabilité de l’Espagne ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’entretiens avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, en marge de la 81e Assemblée générale de l’ONU, M. Bourita a souligné que le Maroc part de principes clés qui sont « sa position claire sur le retour de tous les migrants illégaux et des mineurs non accompagnés ».

« Si les migrants illégaux et les mineurs ne sont pas retournés, il ne faut pas poser la question au Maroc, mais plutôt à l’Espagne », a dit le ministre.

Cette situation, a affirmé M. Bourita, reste liée à des « polémiques, à des obstacles et à des difficultés espagnoles ».

LR/MAP

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