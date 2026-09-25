Assemblée générale de l’ONU | M. Bourita se réunit avec plusieurs de ses homologues

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, jeudi à New York, une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues, en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita s’est ainsi entretenu avec la ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Yémen, Afrah Abdulaziz Al-Zouba, et avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein.

Le ministre s’est également réuni avec son homologue de la République dominicaine, Víctor Bisonó Haza, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Barbade, Christopher Peter Sinckler.

M. Bourita s’est également réuni avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Soudan du Sud, Cecilia Adut Adeng.

Il a aussi rencontré son homologue des Pays-Bas, Tom Berendsen, ainsi que le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa.

Ces entretiens ont permis de passer en revue les relations bilatérales et la coopération dans plusieurs domaines, et d’examiner les moyens de les renforcer davantage.

Les parties ont aussi abordé plusieurs questions d’intérêt commun d’ordre régional et international, et étudié les moyens à même de coordonner les positions au sein des instances internationales.

LR/MAP