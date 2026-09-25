Éliminatoires CAN-2027 (1re J) | Victoire du Maroc face au Gabon (2-0)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La sélection marocaine de football s’est imposée (2-0) face à son homologue gabonaise, vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en match comptant pour la première journée du Groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027).

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Noussair Mazraoui à la 36e minute et Soufiane Rahimi à la 84e minute.

Lors de la deuxième journée, prévue mardi 29 septembre, la sélection nationale se déplacera en Afrique du Sud pour affronter le Lesotho.

LR/MAP