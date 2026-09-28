Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Famille Royale et, avec elle, le peuple marocain, célèbre, mardi, l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, une occasion de mettre en avant les différentes actions de Son Altesse Royale dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l’amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds et malentendants.

Princesse au grand cœur, SAR la Princesse Lalla Asmaa s’est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, veillant en permanence au bien-être des enfants sourds et malentendants et entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part-entière.

En sa qualité de Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, Son Altesse Royale se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l’entourant de sa sollicitude et apportant un soutien inestimable à cette institution, pionnière en matière de prise en charge de ces enfants.

En effet, la Fondation mène, sous l’impulsion de SAR la Princesse Lalla Asmaa, des programmes à portée nationale et internationale ayant permis l’émergence d’un modèle marocain inédit d’inclusion qui permet l’accompagnement de chaque enfant sourd ou malentendant, de la détection précoce à la réussite universitaire. Il s’agit d’un modèle complet médical, éducatif et social porté par la Fondation Lalla Asmaa.

Le soutien immuable que SAR la Princesse Lalla Asmaa ne cesse de témoigner à l’égard des enfants sourds et malentendants est un signe de l’adhésion constante de Son Altesse Royale aux différentes initiatives à portée humaine et sociale.

Ainsi, le 15 septembre dernier, SAR la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et Son Excellence Mme Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya et présidente de la « Voice of Children Foundation », avaient rendu visite, à l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Rabat, à des patients kenyans et marocains ayant bénéficié d’une implantation cochléaire dans le cadre de la 4e phase du programme à dimension internationale « Unis, on s’entend mieux » et de la campagne nationale « NASMAA ».

Le même jour, Son Altesse Royale avait présidé, au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en l’honneur de la Première Dame de la République du Kenya et de la délégation l’accompagnant.

La veille, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa avait accueilli, à l’aéroport de Rabat-Salé, Mme Rachel Ruto qui entamait une visite de travail dans le Royaume.

Par ailleurs, le 30 juin dernier, Son Altesse Royale avait présidé, au siège de la Fondation Lalla Asmaa à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2025-2026 de cette Fondation qui s’affirme comme une référence nationale et internationale dans l’accompagnement des enfants sourds et malentendants.

Le 16 du même mois, Son Altesse Royale avait présidé, à Rabat, la première Journée des patients (Patient Day) souffrant de surdité, une noble initiative qui résume vingt ans d’engagement de la Fondation au service des enfants sourds et malentendants et de leurs familles, ainsi que le lancement du programme « la prothèse auditive pour tous », qui s’inscrit en droite ligne du programme national « NASMAA » et de celui à portée internationale « Unis : On s’entend mieux ».

Le 12 décembre 2025, SAR la Princesse Lalla Asmaa avait présidé, à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Rabat, la cérémonie d’ouverture du 1er Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant, un rendez-vous majeur dans la structuration d’un véritable hub africain consacré à la surdité infantile et à l’implant cochléaire.

Quatre jours auparavant, Son Altesse Royale avait procédé, à Meknès, à l’inauguration du Centre « Princesse Lalla Asmaa », qui se veut un pôle régional d’excellence pour une prise en charge complète et entièrement gratuite des enfants sourds et malentendants, issus des villes et communes avoisinantes.

Le 04 novembre de la même année, SAR la Princesse Lalla Asmaa était arrivée, à Nairobi, pour une visite de travail de deux jours, à l’invitation de Son Excellence Madame Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya. Le lendemain, Son Altesse Royale et Mme Rachel Ruto, Présidente de la « Voice of Children Foundation », avaient procédé, au Kenyatta National Hospital à Nairobi, au lancement de la quatrième phase du programme « Unis, on s’entend mieux ».

Le même jour, la Première Dame de la République du Kenya, Mme Rachel Ruto, a offert, au Palais Présidentiel à Nairobi, un dîner en l’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa.

Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de Son Altesse Royale qui est aussi la Présidente d’honneur de la Société protectrice des Animaux et de la Nature.

Avec la célébration de l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, le peuple marocain tient à rendre hommage à une Princesse fortement engagée qui, par sa grande bonté et son humanisme connus et reconnus, marque à jamais l’action sociale au profit des enfants sourds et malentendants.

LR/MAP