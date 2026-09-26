Alliance des civilisations | Le Maroc plaide à New York pour une action multilatérale davantage tournée vers la prévention

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Le Maroc a appelé, vendredi à New York, à renforcer l’action multilatérale en faveur de la prévention et de l’anticipation des crises, dans un contexte international marqué par la polarisation, les replis identitaires et la montée des discours de haine.

Intervenant lors de la Réunion de haut niveau du Groupe des Amis de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné la place singulière de l’Alliance pour fédérer gouvernements, organisations internationales, société civile, jeunes, femmes et acteurs religieux autour du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique.

Lors de cette rencontre, organisée en marge de la 81e session de l’Assemblée Générale de l’ONU, M. Bourita a relevé que cet engagement s’inscrit pleinement dans la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place le dialogue, le vivre-ensemble et le respect de l’autre au cœur de la paix et de la stabilité, rappelant l’appel du Souverain, dans Son Message au 9e Forum mondial de l’Alliance, tenu à Fès en novembre 2022, à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue face aux crises mondiales et aux tensions identitaires.

Cette Vision, profondément ancrée dans l’histoire et l’identité du Royaume, guide également l’action internationale du Maroc, fondée sur la diplomatie préventive, le traitement des causes profondes des crises et le renforcement du lien entre paix, sécurité et développement, a-t-il indiqué.

Dans cette perspective, le ministre a appelé le prochain Plan d’action 2027-2031 de l’Alliance à marquer le passage du dialogue à l’action concrète, en renforçant notamment sa contribution à la diplomatie préventive et à la résilience informationnelle, tout en accordant une place accrue aux jeunes et à la participation effective des femmes aux processus de paix.

M. Bourita a, enfin, réitéré la pleine disponibilité du Royaume à contribuer activement à la future feuille de route de l’Alliance.

LR/MAP