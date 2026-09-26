La Guinée-Bissau réaffirme sa position claire et constante soutenant l’intégrité territoriale du Maroc sur son Sahara

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La République de Guinée-Bissau a réaffirmé, ce samedi 26 septembre 2026, sa position « claire, constante et sans ambiguïté » soutenant l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara.

« Je souhaite réaffirmer avec clarté la position constante de la Guinée-Bissau concernant le Sahara marocain. La Guinée-Bissau tient à rappeler sa position constante soutenant l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur le Sahara », a indiqué la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la République de Guinée Bissau, Mme Fatumata Jau, dans une déclaration à la presse en marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Dans cette même déclaration, la ministre a rappelé que « la Guinée-Bissau avait ainsi ouvert un Consulat général à Dakhla en 2020 ».

Elle a également réitéré le soutien de son pays « au plan d’autonomie présenté par le Maroc comme la seule solution pour ce différend régional ».

« La Guinée-Bissau salue la résolution 2797 du Conseil de sécurité et soutient les efforts des Nations Unies pour trouver une solution sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Maroc », a encore affirmé Mme Jau.

« La position de la Guinée-Bissau est claire, constante et sans ambiguïté », a conclu la ministre.

LR/MAP