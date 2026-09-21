SM le Roi présidera la veillée religieuse du 28e anniversaire de la disparation de Feu SM Hassan II

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera, ce lundi, la veillée religieuse qui sera organisée au Mausolée Mohammed V à Rabat, à l’occasion du 28e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction de ce communiqué :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste et Le glorifie, présidera, ce lundi 09 Rabii II 1448 de l’Hégire, correspondant au 21 septembre 2026, au Mausolée Mohammed V à Rabat, la veillée religieuse qui sera organisée à l’occasion du 28e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme.

Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir du Maghrib de ce jour ».

LR/MAP