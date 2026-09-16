Marhaba 2026 | Plus de 4,1 millions de MRE accueillis dans le cadre d’un dispositif renforcé

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L’opération Marhaba 2026, supervisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, s’est achevée après plus de trois mois de mobilisation, avec l’accueil de 4.137.594 Marocains résidant à l’étranger (MRE), soit une hausse de 1,8% par rapport à l’édition 2025.

Placée sous la Présidence effective de SM le Roi Mohammed VI, cette opération, déployée du 10 juin au 15 septembre, s’est distinguée par une mobilisation humanitaire soutenue, une coordination renforcée entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité et les différentes parties prenantes, ainsi que par une gestion maîtrisée des flux d’arrivée et de départ.

Selon le bilan de la Fondation, les flux d’arrivée et de départ ont été gérés sans congestion notable, avec des pics atteignant près de 80.000 arrivées quotidiennes et plus de 87.000 départs lors des journées de forte affluence.

Afin d’accompagner ces flux, particulièrement durant la phase des départs, un dispositif renforcé a été mis en place, comprenant notamment l’instauration de billets fermes, l’aménagement de zones de régulation, ainsi que la prise en charge des passagers des autocars transitant par les ports de Tanger Med et d’Algésiras, en plus de campagnes de sensibilisation.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a, à cet égard, mobilisé d’importants moyens humains et techniques, à travers son dispositif d’accueil, composé d’un Bureau central de coordination, de 1.134 assistantes sociales, ainsi que de 236 médecins, personnels paramédicaux et vacataires.

Ce dispositif s’est appuyé sur 26 espaces d’accueil au Maroc et à l’étranger, couvrant pour rappel les ports de Tanger Ville, Tanger Med, Nador, et Al Hoceima ; les points d’entrée de Bab Sebta et Bab Melilia, ainsi que les aéroports de Casablanca, Oujda, Tanger Ibn Battouta, Nador El Aroui, Marrakech, Agadir, Fès, Rabat-Salé, Laâyoune et Dakhla.

A l’étranger, six (6) espaces Marhaba couvraient l’activité au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Sur le plan de l’assistance humanitaire, 66.993 membres de la communauté marocaine ont bénéficié d’un appui direct de la Fondation, dont 14.089 ont porté sur les démarches administratives, douanières et juridiques et 787 autres d’aides au transport.

Le bilan fait également état de 8.495 personnes ayant bénéficié d’une assistance médicale, de premiers soins d’urgence ou d’une hospitalisation. Derrière ces chiffres, des situations humaines concrètes ont été prises en charge, notamment des polytraumatismes, des pertes de documents, des difficultés d’embarquement ou encore des accidents de la circulation.

Parmi les interventions recensées figure, en juillet, la prise en charge de 25 victimes d’un accident d’autocar transportant 45 MRE en provenance d’Italie, survenu sur l’autoroute Tanger-Kénitra. Cinq blessés graves, transférés au CHP El Idrissi, ont fait l’objet d’un suivi pendant dix jours, tandis qu’un moyen de transport a été mis à la disposition des autres passagers afin de leur permettre de poursuivre leur voyage.

En août, la Fondation est également intervenue pour organiser le transport de près de 1.000 passagers en situation de détresse au port d’Algésiras, leur permettant de poursuivre leur voyage par autocar.

Durant le même mois, une assistance à l’embarquement a été apportée à 25 véhicules de MRE à destination de Gênes, bloqués à quai en raison d’un problème lié à la gestion des soutes de stationnement à bord du navire.

En septembre, les équipes de la Fondation ont accompagné les familles dépêchées à la suite du décès de deux de leurs membres, consécutif à la chute de leur véhicule dans les eaux du port d’Algésiras, en leur apportant notamment un appui dans l’accomplissement des formalités administratives et les démarches liées au transfert des dépouilles.

Dans une déclaration à la presse, Omar Moussa Abdellah, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a souligné que cette édition s’est déroulée dans de bonnes conditions, mettant en avant la forte mobilisation de l’ensemble des intervenants et des équipes de la Fondation déployées sur le terrain, permettant d’assurer une assistance de proximité et continue aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger.

« Dans plusieurs situations d’urgence, les équipes de la Fondation sont intervenues rapidement pour rassurer les familles, les orienter et faciliter les démarches nécessaires, afin de leur permettre de poursuivre leur voyage », a-t-il expliqué.

Cette édition s’est déroulée « sans incident majeur », grâce à la mobilisation continue des équipes et à la coordination avec les différentes parties prenantes, a poursuivi M. Moussa Abdellah, relevant que l’efficacité opérationnelle a permis de garantir la continuité et la qualité de l’accueil aussi bien à l’arrivée qu’au départ.

Cette présence de proximité sur le terrain, conjuguée à la mobilisation et à la solidarité, constitue précisément ce qui confère à l’opération Marhaba sa force, sa spécificité et son caractère unique, a-t-il ajouté.

À travers ce dispositif, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité poursuit ainsi sa mission d’accompagnement humanitaire des Marocains résidant à l’étranger, en assurant une assistance directe et une présence de proximité tout au long des différentes phases de leur déplacement vers et depuis le Maroc.

LR/MAP