Législatives 2026 | Pas de “lignes rouges” concernant les alliances (Mme El Mansouri)

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La coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fatima Zahra El Mansouri, a affirmé que le parti reste ouvert à l’ensemble des formations politiques nationales pour la constitution du prochain gouvernement, notant qu’il n’y a pas de « lignes rouges » au sujet des alliances.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi à Rabat, aux côtés de Fatima Saadi et Mohamed Mehdi Bensaid, membres de la direction collégiale du PAM, Mme El Mansouri a souligné que le parti respecte l’ensemble des formations politiques qui partagent ses valeurs, assurant que les futures coalitions feront l’objet d’un débat institutionnel au sein des instances du parti.

« Il n’y a pas de parti avec lequel nous refusons d’échanger autour de la même table. Nous croyons en le dialogue et la concertation », a-t-elle ajouté, faisant observer que l’élément déterminant dans les coalitions en prévision de la formation du futur gouvernement réside dans les priorités et les programmes présentés par le parti.

Le parti a tourné la page de la campagne électorale, marquée par « une concurrence intense », a poursuivi Mme El Mansouri, relevant que l’enjeu de l’étape actuelle consiste à faire prévaloir « l’intérêt général et à relever les grands défis de notre pays ».

Pour sa part, Mme Saadi, qui a donné lecture au communiqué du bureau politique au sujet des échéances électorales du 23 septembre, a noté que le PAM « croit en l’action commune et en la main tendue au service des intérêts du pays ».

Elle a, dans ce sens, mis en avant l’engagement du parti à préserver la dignité des citoyens et à assurer leur accès à la santé, à l’emploi et à l’enseignement, et à garantir un avenir meilleur pour leurs enfants.

Le Parti Authenticité et Modernité est arrivé en tête des élections législatives générales, organisées mercredi, en remportant 97 sièges selon les résultats provisoires.

LR/MAP