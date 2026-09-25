L’Arménie soutient l’initiative marocaine d’autonomie et considère qu’elle “ouvre la voie au renforcement de l’unité du territoire du Royaume”

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L’Arménie exprime son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie et considère qu’elle « ouvre la voie au renforcement de l’unité du territoire du Royaume du Maroc ».

Cette position a été exprimée à l’occasion d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue arménien, Ararat Mirzoyan, en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

A cette occasion, M. Mirzoyan a rappelé la Lettre adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Président du Conseil des Ministres arménien, M. Nikol Pachinian, dans laquelle il souligne « l’importance particulière de l’Initiative marocaine concernant le Sahara », la qualifiant de « solution politique réaliste ».

Dans cette lettre, M. Pachinian a affirmé que la résolution 2797 du Conseil de sécurité constitue un tournant majeur dans le processus de règlement de cette question, « ouvrant la voie au renforcement de l’unité territoriale du Royaume du Maroc, au bénéfice de la coexistence pacifique et de la prospérité des peuples de la région ».

Lors de cette réunion, les deux ministres ont également exploré les nouveaux horizons de coopération bilatérale et convenu des mesures concrètes à cette fin, qui seront prises dans un futur proche. Ils ont également discuté des questions régionales et internationales.

LR/MAP