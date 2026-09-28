Le nouveau ministre tchadien des AE s’entretient avec l’ambassadeur du Maroc à N’Djamena

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Le nouveau ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Ahmed Kogri, a eu, lundi à N’Djamena, un entretien avec l’ambassadeur du Maroc auprès de la République du Tchad, Abdellatif Erroja.

A cette occasion, les deux parties ont échangé sur les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad, ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger.

M. Korgi a été nommé lundi dernier ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger en remplacement de Abdoulaye Sabre Fadoul qui occupait ce poste depuis février 2025.

LR/MAP