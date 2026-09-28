Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc place la sécurité hydrique au cœur des priorités nationales (M. Balla)

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Sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a placé la sécurité hydrique et l’adaptation climatique au cœur de ses priorités nationales, mettant en œuvre une approche intégrée et diversifiée dans ce domaine, a souligné lundi à Rome l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla.

Le Royaume met en œuvre une approche combinant mobilisation des ressources conventionnelles et développement accéléré de ressources non conventionnelles, a précisé M. Balla à l’occasion de la deuxième Réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur l’eau.

Cette politique repose notamment sur la construction de barrages, les infrastructures de transfert d’eau, l’accélération du dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées, a relevé le diplomate, notant qu’elle vise aussi à préserver les ressources souterraines, à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et à mieux gérer la demande.

Après avoir indiqué qu’aucun pays « ne peut relever seul un défi d’une telle ampleur », M. Balla a fait remarquer que la sécurité hydrique appelle une coopération méditerranéenne renforcée.

Cette coopération, a-t-il expliqué, est fondée sur le partage des expériences, l’innovation, le transfert de technologies, le renforcement des capacités et la mobilisation des financements nécessaires, notamment au profit des pays et des communautés les plus exposés au stress hydrique.

« Le Maroc continuera à contribuer activement à cette dynamique au sein de l’Union pour la Méditerranée et à œuvrer pour que l’eau demeure au premier rang de notre agenda régional », a ajouté M. Balla qui conduisait la délégation marocaine lors de cette réunion de haut niveau.

Il a, en outre, indiqué que les sécheresses prolongées, les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes et la pression croissante sur les ressources font désormais de la sécurité hydrique une priorité stratégique pour toute la Méditerranée.

La deuxième Réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée sur l’eau, co-présidée par l’Italie, la Jordanie et la Commission européenne, réunit les représentants d’une quarantaine de pays pour s’accorder sur une réponse commune à une crise qui redéfinit déjà les priorités politiques, agricoles et sécuritaires de la région.

La première Réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée sur l’eau avait été organisée à Malte en 2017.

LR/MAP