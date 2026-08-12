Médias-Mouvement Populaire | L’ANME dénonce les accusations de Mohamed Ouzzine et exprime sa solidarité avec son Président Driss Chahtane

L’ANME dénonce les accusations de Mohamed Ouzzine et exprime sa solidarité avec son Président Driss Chahtane

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L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), qui a pris connaissance du récent message publié sur la page Facebook de Mohamed Ouzzine, Secrétaire général du parti «Mouvement Populaire», s’est dite consternée et indignée.

Dans un communiqué de son Bureau Exécutif, l’Association a dénoncé un «niveau de basssesse sans précédent», atteint avec les accusations mensongères, graves et inacceptables de Mohamed Ouzzine à l’encontre du Président de l’Association, Driss Chahtane .

Des accusations, est-il expliqué dans le communiqué, proférées dans le cadre d’une guerre que mène le Secrétaire général du Parti du Mouvement Populaire depuis plusieurs mois, contre l’Association, en marge de l’examen du projet de loi relatif au Conseil National de la Presse, et qui s’est poursuivie sur les réseaux sociaux.

Suite à cela, le Président de l’Association a déposé des plaintes auprès des procureurs du Roi, qui n’ont toujours pas suivi leur cours devant la justice depuis décembre 2025.

Plus grave encore, précise le communiqué, «dans ce message qu’il a publié sur sa page Facebook, Mohamed Ouzzine s’en est pris à la petite famille du Président de l’Association et diffusé ses mensonges à l’opinion publique».

Ce qui appelle, clairement et sans équivoque, à des poursuites judiciaires, estime l’ANME.

Le communiqué indique que «Tout en condamnant fermement et avec responsabilité cette dérive sans précédent d’un Secrétaire général d’un parti politique marocain, l’Association Nationale de la Presse et des Éditeurs soutient toutes les démarches que son Président entreprendra pour rétablir son honneur et celui de sa petite famille».

Ajoutant que l’Association condamne également «l’imposture médiatique et le charlatanisme journalistique» du support sur YouTube qui a repris la publication de Mohamed Ouzzine, lui offrant une couverture médiatique «dans le cadre d’une action concertée», qualifiée de «mise à nu totale du niveau atteint par certains politiciens et par certains de ceux qui acceptent de travailler pour eux en usurpant la qualité de journalistes, pour des missions aussi malsaines que celle-ci».

En conclusion, l’ANME réaffirme sa solidarité avec le Président de l’Association, Driss Chahtane, soutient ses futures actions en justice et réaffirme sa confiance en lui et en sa réputation.

De même, elle réaffirme qu’aucune querelle ne la détournera de la mission pour laquelle elle a été fondée : sauver le paysage médiatique marocain.