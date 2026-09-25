La relation entre le Maroc et l’Espagne est fondée sur les principes de la déclaration d’avril 2022 (Bourita)

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La relation entre le Maroc et l’Espagne est et restera fondée sur les principes de la Déclaration conjointe d’avril 2022 adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé, jeudi à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Il s’agit des principes du partenariat, du respect mutuel, du dialogue et des principes visant à éviter les faits accomplis et les actes inattendus », a déclaré à la presse M. Bourita à l’issue d’entretiens avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ces principes permettent également de « se focaliser sur ce qui nous unit et de circonscrire les points de divergence », a insisté le ministre, soulignant la nécessité du dialogue et de la concertation entre les deux pays.

« Il y a beaucoup de points sur lesquels nous sommes d’accord et où on peut avancer », a poursuivi M. Bourita, ajoutant que, quand il s’agit de points de divergence, « il faut dialoguer, se concerter, et être guidé par l’esprit du bon voisinage et de coopération ».

LR/MAP