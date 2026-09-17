Maroc-Mauritanie | Examen des moyens de renforcer la coopération entre les acteurs économiques

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Le renforcement de la coopération entre les acteurs économiques et les hommes d’affaires marocains et leurs homologues mauritaniens a été au centre des entretiens, mercredi à Nouakchott, de l’ambassadeur du Maroc en République Islamique de Mauritanie, Hamid Chabar, avec le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les mécanismes susceptibles de développer la coopération économique, d’élargir ses perspectives et de la concrétiser à travers des projets servant les intérêts communs des deux pays et bénéficiant aux deux peuples frères.

Dans ce contexte, les deux parties ont également abordé la participation de la Mauritanie en tant qu’invitée d’honneur à la 14ème édition du Salon international des technologies de production, des industries mécaniques, métallurgiques et électromécaniques (SISTEP), qui s’est tenue à Casablanca du 9 au 12 septembre courant.

MM. Chabar et Ould Cheikh Ahmed ont salué l’organisation de la « Journée spéciale Maroc-Mauritanie » dans le cadre des activités du salon, à laquelle avait participé une délégation de l’Union nationale du patronat mauritanien, afin de donner un nouvel élan aux relations économiques et industrielles communes, ainsi que de consolider l’intégration industrielle entre les deux pays, en mettant l’accent sur le co-développement de chaînes de valeur industrielles, minières et énergétiques.

LR/MAP