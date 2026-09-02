UA | Le Maroc réaffirme devant le CPS son engagement en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a réaffirmé, mercredi, devant le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (CPS de l’UA), la nécessité de renforcer la protection des enfants touchés par les conflits armés, en mettant l’accent sur la prévention de leur recrutement, leur protection et leur réintégration durable.

Intervenant lors d’une réunion du CPS de l’UA sur la « protection des enfants soldats en Afrique », la délégation marocaine a souligné que les enfants demeurent parmi les premières victimes des conflits qui persistent sur le continent, étant exposés au recrutement, à la violence et à la déscolarisation qui compromettent durablement leur avenir.

Elle a, à cet égard, réaffirmé la position constante du Royaume condamnant le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés, qui constituent des violations graves du droit international humanitaire, tout en insistant sur la nécessité d’apporter des réponses effectives en matière de prévention, de protection et de responsabilisation.

La délégation marocaine a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’assurer une réintégration durable des enfants anciennement associés aux groupes armés, à travers des programmes adaptés associant notamment l’accès à l’éducation, l’accompagnement psychosocial et la formation.

Elle a aussi relevé l’importance de prévenir leur re-recrutement, en agissant notamment sur les facteurs de vulnérabilité tels que la pauvreté et l’exclusion.

Dans ce cadre, elle a rappelé la tenue, le 20 novembre 2025 à Rabat, de la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration des enfants soldats, sanctionnée par l’adoption de la Déclaration de Rabat, qui constitue un complément africain aux cadres juridiques et institutionnels internationaux existants en matière de protection des enfants.

Le Maroc a aussi appelé à intégrer systématiquement la protection et la réinsertion des enfants dans les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration ainsi que dans les initiatives de consolidation post-conflit.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la prise en charge psychosociale des enfants anciennement associés aux groupes armés et de favoriser leur réintégration durable.

LR/MAP