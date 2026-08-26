Le Maroc prend part à Cologne au Gamescom 2026, le plus grand salon mondial du jeu vidéo

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Le Maroc prend part, pour la première fois à titre officiel, à Gamescom, le plus grand salon mondial du jeu vidéo, dont la 18e édition a ouvert ses portes mercredi à Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne.

Le Royaume y est représenté par une délégation institutionnelle et 11 studios de développement de jeux vidéo, réunis au sein d’un pavillon de 102 m2, où leurs créations sont présentées à des éditeurs et investisseurs internationaux.

Parmi les studios présents, huit sont lauréats du programme Video Game Incubator, lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l’ambassade de France au Maroc, tandis que trois ont été primés dans la catégorie “Game Preview Announcement” du Morocco Gaming Expo 2026.

La participation marocaine à Gamescom 2026 vise à accélérer l’internationalisation des studios et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales du secteur, précise, à cette occasion, la directrice du développement de l’industrie du gaming au ministère, Nissrine Souissi.

Elle a été dévoilée en marge de la 3e édition du Morocco Gaming Expo, inaugurée par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan. La programmation de cette édition s’est étalée du 20 au 24 mai 2026 et l’événement a réuni plus de 80.000 visiteurs à Rabat, avec 24 pays représentés, 100 exposants marocains et 48 investisseurs internationaux.

La présence du Maroc cette année à Cologne s’inscrit dans la stratégie nationale mise en œuvre depuis 2021 pour faire du Maroc, à l’horizon 2032, un pôle africain de l’industrie du jeu vidéo, indique le ministère.

Gamescom est le plus grand rendez-vous mondial consacré aux jeux sur ordinateur et aux jeux vidéo, réunissant à Cologne et en ligne la communauté internationale du secteur et l’ensemble de l’industrie.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous, organisé conjointement par Koelnmesse et game, l’association allemande de l’industrie du jeu vidéo, du 26 au 30 août, accueille plus de 1.600 exposants et présentera plus de 800 jeux.

LR/MAP