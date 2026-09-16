TOC Afrique 2026 | Un événement qui célèbre la diversité culinaire du continent africain

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La nouvelle édition du TOC Afrique se tiendra du 22 au 24 septembre courant à Agadir, réunissant sous une même bannière le Bocuse d’Or Afrique, la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie et La Liste Afrique, pour célébrer l’excellence, les talents et le savoir-faire de la gastronomie africaine.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement est organisé par Rahal Event, filiale du Groupe Rahal, au Palais des congrès Les Dunes d’Or à Agadir.

Pensé comme une plateforme continentale de l’excellence gastronomique, le TOC Afrique associe des compétitions de haut niveau à des initiatives dédiées à la reconnaissance des talents et des établissements qui contribuent au rayonnement de la cuisine africaine, indique l’organisateur dans un communiqué.

Pendant trois jours, chefs, pâtissiers, équipes nationales, jurys, professionnels et personnalités du secteur se retrouveront au Maroc autour du savoir-faire, de la transmission et de l’ambition internationale du continent, poursuit la même source.

L’événement s’inscrit dans la vision portée par SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la valorisation du patrimoine immatériel du Royaume et du renforcement des échanges Sud-Sud. En accueillant cette manifestation à Agadir, le Maroc entend également mettre en avant sa vocation de terre d’hospitalité, de rencontres et de promotion des talents africains.

Le programme débutera le 22 septembre avec l’ouverture officielle du TOC Afrique et un temps fort consacré à La Liste Afrique. La Coupe d’Afrique de la Pâtisserie se tiendra le 23 septembre, avant le Bocuse d’Or Afrique et la clôture de l’événement le 24 septembre.

Le Bocuse d’Or Afrique constitue la sélection continentale de référence pour la haute cuisine. Les équipes engagées y défendent leur identité culinaire, leur technicité et leur créativité dans des conditions inspirées de la finale mondiale organisée au Sirha Lyon.

La Coupe d’Afrique de la Pâtisserie réunit, quant à elle, les talents du continent autour des disciplines de la pâtisserie contemporaine et constitue une étape du parcours menant à la Coupe du Monde de la Pâtisserie à Lyon.

La Liste Afrique complète cette programmation par un temps de reconnaissance dédié aux chefs, aux restaurants et aux acteurs qui contribuent au rayonnement de la gastronomie africaine, en favorisant les rencontres professionnelles et la visibilité internationale des talents et des destinations du continent.

“Notre ambition dépasse la seule compétition. Avec TOC Afrique, nous voulons offrir aux chefs et aux pâtissiers du continent une scène à la hauteur de leur talent, reconnaître les femmes, les hommes et les maisons qui font progresser la gastronomie africaine, révéler de nouvelles vocations et inscrire durablement l’excellence africaine dans le paysage mondial”, a déclaré Kamal Rahal, Président de TOC Afrique, cité dans le communiqué.

Il a également mis en avant la dimension d’hospitalité, d’ouverture et de transmission associée à Agadir à travers l’organisation de cette manifestation.

Pour le Bocuse d’Or Afrique, le Maroc sera représenté par Abdessamad Dandani, candidat, accompagné d’Ahmed El Hilali, commis, d’Issam Rhachi, coach, et de Rachid Maftouh, président.

Pour la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie, l’équipe marocaine sera composée d’El Mehdi Benbiga, dans la catégorie chocolat, et de Mourad Msour, dans la catégorie sucre, sous la présidence de Mohamed El Yazidi.

Les épreuves continentales reproduiront les exigences techniques et l’intensité des grandes finales mondiales, permettant aux meilleures équipes africaines de poursuivre leur parcours vers le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie, organisés dans le cadre du Sirha Lyon.

À l’issue de la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie à Agadir, les trois meilleures équipes du classement pourront décrocher leur qualification pour la finale mondiale prévue en janvier 2027. Des invitations complémentaires peuvent être attribuées par le comité international conformément aux règles du concours.

Au niveau national, la sélection marocaine s’inscrit dans la dynamique du TOC Maroc, organisé tous les deux ans dans le cadre du salon CREMAI, où les meilleurs talents du Royaume se mesurent pour accéder aux compétitions continentales.

Créé en 1987 par Paul Bocuse à Lyon, le Bocuse d’Or repose sur un format mettant les chefs à l’épreuve en direct, devant le public, les caméras et un jury international, en associant l’exigence de la haute gastronomie à l’intensité d’une compétition.

Fondée en 1989, la Coupe du Monde de la Pâtisserie fédère les métiers du sucre, du chocolat, de la glace, de la confiserie et de la pâtisserie. Son cycle comprend les sélections nationales, les sélections continentales et la grande finale, organisée tous les deux ans à Lyon dans le cadre du Sirha.

La réussite de cette édition repose également sur la mobilisation de partenaires engagés aux côtés de Rahal Event. Taghazout Bay, ainsi que le Marriott Taghazout Bay et le Radisson Résidence, accompagnent cette édition en qualité d’hébergeurs officiels, tandis que la Région Souss-Massa contribue au rayonnement du territoire et à son positionnement comme destination pour la gastronomie, l’hospitalité et les grands rendez-vous internationaux.

À travers Rahal Event, le Groupe Rahal poursuit depuis plus de vingt ans son engagement en faveur de la structuration et de la promotion des métiers de bouche, à travers la création et l’accompagnement de plusieurs événements et concours nationaux et internationaux.

En réunissant à Agadir les compétitions continentales et La Liste Afrique, le TOC Afrique entend ainsi s’affirmer comme une plateforme durable au service de l’excellence, de la transmission et du rayonnement de la gastronomie africaine.

LR/MAP