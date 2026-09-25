Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc continuera à œuvrer pour une solution qui préserve les droits légitimes du peuple palestinien (M. Bourita)

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné, jeudi à New York, que le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, continuera à œuvrer pour parvenir à une solution qui préserve les droits historiques et légitimes du peuple palestinien.

Intervenant lors de la réunion annuelle de coordination des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Bourita a déclaré qu’ »à la lumière des évolutions préoccupantes et dangereuses », le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, et partant de sa conviction que la paix est un choix stratégique, continuera à œuvrer jusqu’à parvenir à une solution à même de préserver les droits historiques et légitimes du peuple palestinien, conduisant à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.

Le ministre, qui conduit la délégation marocaine à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a estimé qu’il s’agit là du moyen idoine pour faire obstacle aux discours de haine et à l’extrémisme, et favoriser l’émergence d’un Moyen-Orient où les peuples de la région jouissent de la paix, de la sécurité, et de la stabilité.

Il a ainsi fait remarquer que la cause palestinienne, « question principale et centrale de la Oumma islamique », traverse une étape historique charnière, marquée par les attaques israéliennes systématiques et continues « contre nos frères palestiniens dans la bande de Gaza, l’expansion des colonies en Cisjordanie et la recrudescence des violences commises par les colons, ainsi que par les politiques de judaïsation menées dans la ville d’Al Qods ».

Face à cette situation, M. Bourita a souligné que le Royaume, sous l’impulsion du Souverain, continue d’œuvrer dans une approche conciliant action politique sobre et efforts diplomatiques – dans l’objectif de préserver les droits légitimes des Palestiniens – et action concrète sur le terrain.

Cette action, a-t-il poursuivi, est mise en oeuvre à travers des projets sur le terrain, dont la mise en œuvre est supervisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif, bras exécutif du comité de soutien aux Maqdessi et d’appui à leur résistance face aux « politiques systématiques de judaïsation » visant à changer le statut juridique, historique et démographique de la Ville Sainte.

À cet égard, M. Bourita a souligné que le Royaume du Maroc, convaincu de l’importance de l’action collective multilatérale, « s’est véritablement engagé dans des initiatives internationales visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région ».

Et de conclure que l’adhésion du Maroc au Conseil de Paix reflète une volonté claire de contribuer de manière positive et constructive à la désescalade, à la protection des civils et à la création des conditions appropriées pour la reprise d’un processus politique sérieux et crédible.

LR/MAP