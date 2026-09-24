New York | Série d’entretiens de M. Bourita en marge de la 81e session de l’AG de l’ONU

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à New York, une série d’entretiens distincts en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita s’est ainsi entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovénie, Tone Kajzer, et le ministre des Affaires étrangères et européennes de Malte, Chris Fearne.

M. Bourita s’est également réuni avec le ministre des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine de l’Équateur, Roberto Kury Pesantes, et le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Il a aussi rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Fonction publique du Commonwealth des Bahamas, Fred Mitchell, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora du Kenya, Musalia Mudavadi.

Lors de ces entretiens, les parties ont évoqué les relations bilatérales et la coopération dans plusieurs domaines, et examiné les moyens de les renforcer davantage.

Ces rencontres ont également été l’occasion d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international, ainsi que d’étudier les moyens à même de coordonner les positions au sein des instances internationales.

LR/MAP