La Princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 28e anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a présidé, lundi à la Mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 28e anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde.

Cette veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran et la déclamation de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur Lui.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières pour le repos de l’âme de Feu SM le Roi Hassan II et de Feu SM le Roi Mohammed V, et pour implorer le Tout-Puissant d’entourer les regrettés Souverains de Son infinie miséricorde.

Des prières ont été également élevées pour préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, guider Ses pas, couronner de succès Ses actions et Ses initiatives et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

A son arrivée à la Mosquée Assouna, SAR la Princesse Lalla Meryem a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, le directeur de l’Entraide nationale, M. Khettar El Mojahidi, et le président du Conseil d’arrondissement Hassan, M. Driss Razzi.

LR/MAP