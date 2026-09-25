New York | M. Bourita met en avant la Vision Royale pour un Sahel plus intégré, résilient et prospère

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en avant, vendredi à New York, la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour accompagner les pays du Sahel dans leurs efforts en faveur de la sécurité, du développement et de la prospérité.

Intervenant lors d’un événement de haut niveau sur « La Sécurité et le Développement au Sahel », organisé en marge de la 81e session de l’Assemblée Générale de l’ONU, M. Bourita a rappelé les liens historiques profonds qui unissent le Maroc aux pays du Sahel, à travers les routes traversant le Sahara marocain, le commerce, les échanges, ainsi qu’un patrimoine humain et spirituel commun, soulignant que ces liens constituent un lien vivant entre les peuples et un socle pour construire un avenir commun.

Il a relevé que le Sahel ne peut et ne doit être appréhendé que sous le seul prisme de ses défis, évoquant dans ce cadre le potentiel considérable de cette région, notamment sa jeunesse, ses ressources naturelles et ses opportunités dans les domaines agricole, énergétique et minier.

« Le défi consiste à transformer ce potentiel en opportunités concrètes au bénéfice des populations du Sahel », a souligné le ministre, mettant en avant l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, destinée à transformer substantiellement l’économie de ces pays frères et toute la région.

M. Bourita a également réaffirmé l’engagement du Maroc aux côtés des pays du Sahel, dans un esprit de solidarité, de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures, de respect de la souveraineté, des choix nationaux, ainsi que de coopération, dans la pleine prise en compte des priorités de ces pays frères.

Le ministre a aussi affirmé que l’engagement du Maroc envers les pays du Sahel ne constitue pas simplement un partenariat, mais un engagement « profondément enraciné dans l’histoire, nourri par les liens de fraternité et tourné vers un avenir partagé ».

LR/MAP