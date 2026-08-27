Gamescom 2026 | Le Maroc met en avant son écosystème du jeu vidéo pour la première fois

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Le Maroc participe pour la première fois à titre officiel à Gamescom 2026, le plus grand rendez-vous mondial dédié à l’industrie du jeu vidéo, qui se tient du 26 au 30 août à Cologne, en Allemagne, dans le but de promouvoir son écosystème du jeux-video à l’international.

À cette occasion, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, porte la participation marocaine à travers un pavillon national réunissant une délégation institutionnelle ainsi que 11 studios marocains de développement de jeux vidéo.

L’AMDIE a indiqué dans un communiqué que cette participation marque une nouvelle étape dans la promotion internationale du savoir-faire marocain dans le secteur du gaming, précisant qu’elle offre aux studios participants une plateforme de visibilité au cœur de l’un des principaux marchés mondiaux du jeu vidéo, tout en favorisant leur mise en relation avec des éditeurs, investisseurs, studios et acteurs majeurs de l’industrie internationale.

À travers cette présence, l’AMDIE entend contribuer à l’ouverture de nouvelles opportunités commerciales et de partenariats pour les entreprises marocaines, soutenir leur démarche d’internationalisation et renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales de l’industrie du jeu vidéo.

Gamescom 2026, souligne l’AMDIE, constitue ainsi une vitrine internationale pour les talents et les entreprises marocains du gaming, leur permettant de présenter leurs créations et leurs expertises, d’explorer de nouveaux débouchés et de développer des collaborations avec les acteurs internationaux du secteur.

Cette participation s’inscrit dans le prolongement de la dynamique engagée au Maroc pour structurer et développer l’écosystème national du jeu vidéo, notamment à travers le « Morocco Gaming Expo », devenu un rendez-vous majeur de l’industrie au niveau national et régional.

L’édition 2026 de « Morocco Gaming Expo » avait réuni en mai dernier plus de 80.000 visiteurs, 24 pays, 100 exposants marocains et 48 investisseurs internationaux, confirmant le potentiel croissant du Maroc dans ce secteur en pleine expansion.

LR/MAP