Défense | M. Loudyi reçoit une délégation du Congrès américain conduite par M. Brian Mast

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En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, jeudi à Rabat, une délégation du Congrès américain conduite par M. Brian Mast, Président de la Commission des Affaires Étrangères de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, en visite de travail dans le Royaume du Maroc.

A l’occasion de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique et du haut niveau de coopération enregistré dans le domaine militaire, réaffirmant leur engagement à consolider les relations mutuellement bénéfiques et à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Les deux responsables ont par ailleurs passé en revue l’état de la coopération dans le domaine de la défense marquée notamment par la tenue régulière du Comité Consultatif de Défense, l’échange fréquent des visites des hauts responsables et l’organisation conjointe de l’exercice annuel d’envergure « African Lion » qui représente aujourd’hui un levier majeur de réussite servant l’interopérabilité des forces armées des pays participants et notamment africains, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

Lors de cette rencontre, M. Loudyi a salué le soutien franc et positif des Etats-Unis d’Amérique en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire et la marocanité du Sahara, ainsi que les efforts américains constructifs entrepris dans ce cadre pour régler définitivement ce différend.

Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous l’égide et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagés au profit du continent africain.

De son côté, la délégation du Congrès américain a salué le Leadership de Sa Majesté le Roi, plaçant le Royaume du Maroc en tant qu’acteur important de stabilité et de paix face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ce partenariat stratégique et de renforcer les relations exemplaires de coopération notamment dans l’industrie de défense, la cybersécurité et le domaine spatial, conclut le communiqué.

LR/MAP