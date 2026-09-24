New York | Entretien de M. Nasser Bourita avec son homologue de Madagascar

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi à New York, avec son homologue de la République de Madagascar, Alice N’Diaye, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

À cette occasion, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations de fraternité et de solidarité qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Madagascar et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun.

À cette occasion, Mme N’Diaye a salué la Vision Royale pour le co-développement de l’Afrique, en réaffirmant l’adhésion de Madagascar à cette dynamique vertueuse de coopération Sud-Sud.

Sur le plan régional et multilatéral, M. Bourita et Mme Alice N’Diaye ont échangé sur plusieurs questions d’intérêt commun.

LR/MAP