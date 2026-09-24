Bourita décline les fondamentaux promus par la présidence marocaine de la Commission de consolidation de la Paix de l’ONU

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a décliné, jeudi à New York, les fondamentaux promus par la présidence marocaine, pour l’année 2026, de la Commission de consolidation de la Paix de l’ONU (CCP), lors d’une réunion de haut niveau de cette Commission dédiée à « l’appropriation nationale en pratique : le renforcement des institutions étatiques inclusives ».

Cette réunion a connu la participation de la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, Mme Amina J. Mohammed, du Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, M. James Marape, du Premier Secrétaire du Cabinet de la République de Kenya, M. Musalia Mudavadi, et de la Vice-Présidente de la Banque Africaine de Développement, Mme Marie-Laure Akin-Olugbade, ainsi que de plusieurs Vice-Premiers ministres et ministres.

Dans son allocution, M. Bourita a appelé à renforcer l’appropriation nationale dans la consolidation de la paix, à travers des institutions inclusives et des partenariats internationaux répondant aux priorités des États, en soulignant que vingt ans après sa création, la CCP se trouve à un moment important de son évolution, notamment à la lumière du Pacte pour l’Avenir et de la revue de 2025 de l’Architecture de consolidation de la paix.

Le ministre a relevé que la paix durable ne peut être construite à la place des États et des sociétés concernées, et que le Maroc a appelé à faire de l’appropriation nationale un principe concret, fondé sur la souveraineté, la responsabilité partagée et le renforcement des capacités nationales.

Cette appropriation doit être à la fois politique, institutionnelle et financière, avec des institutions légitimes et inclusives capables de répondre aux besoins des populations, a-t-il ajouté.

M. Bourita a signalé que cette approche s’inscrit dans la vision marocaine du nexus « Paix-Sécurité-Développement-Gouvernance », conformément à l’engagement du Royaume en faveur de la prévention des conflits, de la médiation, du maintien et de la consolidation de la paix et de la reconstruction post-conflit.

Dans le même esprit, M. Bourita a proposé d’institutionnaliser une action de la CCP hors-murs, à travers des sessions dans les pays concernés, ainsi que l’élaboration d’un Diagnostic d’Appropriation Nationale permettant d’identifier conjointement les capacités nécessaires à une consolidation de la paix durable.

Il a également appelé à une plus grande prévisibilité des financements et au renforcement des partenariats avec les institutions financières internationales et les banques de développement, afin de mieux articuler paix, investissement et développement autour des priorités nationales.

Il a, de même, souligné que la valeur ajoutée de la CCP réside dans sa capacité à construire des ponts entre paix et développement, les États et le système multilatéral, ainsi qu’entre les priorités nationales et les ressources internationales.

Le ministre a conclu que l’ambition doit être non seulement de faire davantage de consolidation de la paix, mais de la faire encore mieux, réaffirmant son engagement, en sa qualité de Président de la CCP, à contribuer à la mise en œuvre de la revue de 2025 et au renforcement de la Commission au service d’une paix véritablement nationale, inclusive et durable.

La Commission de consolidation de la paix a été créée conjointement en 2005 par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale en tant que nouvel organisme consultatif intergouvernemental de l’Organisation des Nations Unies qui soutient les efforts de paix dans des pays sortant d’un conflit et a pour but de proposer des stratégies intégrées pour la consolidation de la paix et le relèvement d’après conflit, de réunir tous les acteurs compétents et de mobiliser des ressources.

LR/MAP