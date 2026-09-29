Biographie de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri que SM le Roi a nommée Cheffe du gouvernement

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Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a nommée mardi Cheffe du gouvernement, est née le 3 janvier 1976 à Marrakech.

Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, qui occupait le poste de ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (2021-2026), est titulaire d’un Certificat en droit Anglo-saxon auprès de Pace University (USA), d’un DEA en droit des contrats d’affaires de l’université de Montpellier (France) et d’une licence en droit privé à l’université Mohammed V de Rabat.

Mme El Mansouri est avocate spécialisée en droit foncier et immobilier et inscrite au Barreau de Marrakech depuis le 22 mars 2005.

Mme El Mansouri a débuté sa carrière politique en 2007 en tant que membre du Mouvement de tous les démocrates et membre fondateur du Parti Authenticité et Modernité en 2008.

Entre 2009 et 2015, Mme El Mansouri a occupé le poste de Présidente du conseil communal de Marrakech et députée au Parlement de 2011 à 2016.

Mme El Mansouri a été présidente de 2015 à 2024 du conseil national du Parti Authenticité et Modernité et réélue députée au Parlement de 2016 à 2021. Elle est également Présidente du conseil communal de Marrakech de 2021 à 2027.

Depuis 2024, Mme El Mansouri est la Coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité.

Classée par le magazine Forbes en 2014 à la tête des 20 jeunes femmes les plus influentes d’Afrique, Mme El Mansouri a été nommée la même année Young Global leader.

Membre de l’association internationale des maires francophones (AIMF), Mme El Mansouri est Vice-présidente de l’association marocaine des Présidents des Conseils Communaux.

Mme El Mansouri est mariée et mère de deux enfants.

LR/MAP