Sa Majesté le Roi a érigé la sécurité et la stabilité en projet stratégique pour l’Afrique (M. Akhannouch)

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a érigé la sécurité et la stabilité en projet stratégique pour le continent africain, a affirmé, dimanche à Luanda, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, qui représente le Souverain à la session extraordinaire de l’Union africaine consacrée au renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique.

« J’ai été honoré de représenter Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, à ce Sommet extraordinaire qui traite de la problématique de la résolution des conflits. Le Souverain a placé la paix et la stabilité en projet stratégique du Maroc pour le continent africain », a déclaré M. Akhannouch à la presse, en marge de sa participation à cette rencontre.

Il a souligné que la position du Maroc consiste, en matière de résolution des conflits, à privilégier une approche préventive et pérenne orientée vers la recherche de solutions aux problèmes économiques et sociaux, et aux défis de la paix et de stabilité.

Il a précisé que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, ne cesse d’œuvrer en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud dans un cadre participatif et de partenariat entre les pays du continent.

Akhannouch a été accompagné aux travaux de ce Sommet par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union Africaine et de la Commission Économique des Nations Unies en Afrique, Mohamed Arrouchi, et l’ambassadeur du Maroc en Angola, Saadia Alaoui.

LR/MAP