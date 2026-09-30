Prix des hydrocarbures | Le gouvernement poursuit son soutien direct aux professionnels du transport

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La Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale a décidé la poursuite du soutien direct et exceptionnel destiné aux professionnels du secteur du transport des marchandises et des personnes, de manière à ce que la valeur de ce soutien soit en adéquation avec la hausse des cours des hydrocarbures.

« Au regard de la hausse continue des cours des hydrocarbures au niveau international et ses répercussions sur l’économie nationale, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de la Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale, qui a permis de décider la poursuite du soutien direct et exceptionnel destiné aux professionnels du secteur du transport des marchandises et des personnes, de manière à ce que la valeur de ce soutien soit en adéquation avec la hausse des cours des hydrocarbures », indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Cette décision gouvernementale vise à poursuivre la garantie de la régularité de l’approvisionnement des marchés et le maintien des prestations de transport public avec la tarification actuelle, sans aucune hausse pour les citoyens, ajoute la même source.

Par ailleurs, la Commission a constaté la disponibilité du stock énergétique et la poursuite de l’approvisionnement du marché national en produits agricoles et produits de base dans des conditions normales, poursuit le texte, soulignant que l’accent a été mis à cet égard sur l’approvisionnement régulier du marché national, en dépit des tensions géopolitiques et de la pression qui marque l’approvisionnement en produits énergétiques au niveau mondial.

Le Royaume dispose ainsi d’un stock de réserve en gaz butane et en gasoil couvrant entre 40 et 60 jours, assure le communiqué.

Les professionnels du secteur du transport professionnel des marchandises et des personnes pourront, à l’instar des fois précédentes, déposer des demandes pour bénéficier du soutien en fonction des catégories, sur la plateforme https://mouakaba.transport.gov.ma et suivre leurs demandes de manière électronique, note le communiqué.

LR/MAP