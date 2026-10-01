L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) accueille le congrès annuel de Selectair à Tamuda Bay

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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) accueille, du 30 septembre au 4 octobre 2026 à Tamuda Bay, le premier réseau d’agences de voyage de Belgique, Selectair, pour son rendez-vous annuel.

« Le Maroc confirme son attractivité auprès des professionnels du tourisme belge. En partenariat avec l’ONMT, Selectair, premier réseau d’agences de voyage en Belgique, délocalise cette année son congrès annuel à Tamuda Bay, du 30 septembre au 4 octobre 2026 », indique l’Office dans un communiqué.

Cet événement réunira près de 90 agences et l’ensemble des principaux partenaires du réseau, fait savoir la même source, notant que cette opération s’inscrit dans la dynamique de croissance du marché belge et dans la stratégie de développement des ventes vers le Maroc.

Un événement d’autant plus important que le marché belge est devenu stratégique pour le Maroc depuis qu’il a franchi, en 2025, le cap symbolique du million de touristes.

Ce choix constitue un signal fort de la place qu’occupe désormais le Maroc dans les stratégies de développement des acteurs majeurs de la distribution touristique belge.

Il traduit également la volonté de Selectair de renforcer la connaissance de la destination par ses agences et de créer de nouvelles opportunités commerciales autour de son offre.

Avec 88 agences indépendantes et 320 collaborateurs, principalement implantés en Flandre, Selectair représente un réseau particulièrement structurant pour le marché belge. Le réseau a réalisé près de 310 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, soit une moyenne d’environ 3,5 millions d’euros par agence. Son congrès réunit cette année les agents de voyage du réseau ainsi que les membres de son conseil d’administration, dont Martine Dewispelaere, présidente de Selectair depuis mars 2026.

L’événement rassemble également les principaux partenaires du réseau, parmi lesquels TUI Belgium, Digitrips, Live To Travel, Imagine Travel, Silverjet, Pegase, 7plus, Travelworld, Odysseus, Travel Sensations, Brussels Airport, Getflights, Amadeus, MSC Cruises, RIU Hotels, TravelNote, Sunny Cars et Allianz Partners. La VVR, Vereniging Vlaamse Reisbureaus, qui représente et accompagne les agences de voyages flamandes, prendra également part au congrès à travers son président.

Au-delà de la rencontre professionnelle, l’accueil de ce congrès par l’ONMT constitue une véritable opération de promotion et de développement commercial pour la destination. La présence, pendant plusieurs jours, des principaux acteurs de la distribution belge offre l’opportunité de renforcer leur connaissance de l’offre marocaine, de valoriser de nouveaux territoires et de faire découvrir une destination capable de répondre à une diversité de demandes, du balnéaire à l’expérience culturelle, en passant par le luxe, le voyage sur mesure et les expériences de découverte.

Le choix de Tamuda Bay participe pleinement à cette démarche. En mettant le cap sur le Nord du Royaume, l’Office entend élargir la perception de la destination Maroc auprès des professionnels belges et inscrire davantage les territoires du Nord dans les propositions de voyage commercialisées par les réseaux de distribution.

Cette dynamique intervient alors que le marché belge poursuit sa progression. En 2025, le Maroc a accueilli 1,2 million de touristes en provenance de Belgique, en hausse de 10% par rapport à 2024. À fin juillet 2026, plus de 834.000 arrivées touristiques belges avaient déjà été enregistrées, soit une progression de 8% par rapport à la même période de 2025. Cette trajectoire confirme le potentiel du marché belge dans la poursuite de la croissance touristique du Royaume.

L’engagement de Selectair se prolongera au-delà du congrès. Le réseau prévoit en effet une importante campagne digitale et presse consacrée au Maroc, avec une présence de la destination sur l’ensemble de ses médias, des articles éditoriaux, des contenus dédiés sur les réseaux sociaux, des newsletters ainsi que de l’affichage digital. Le média professionnel TravelMedia BeLux, premier média spécialisé en Belgique, assurera par ailleurs la couverture de l’événement avec une communication déployée avant, pendant et après le congrès.

Pour l’ONMT, cette mobilisation répond à un objectif précis : transformer la visibilité de la destination en opportunités commerciales concrètes et consolider les réseaux de distribution qui jouent un rôle déterminant dans le choix des voyageurs. La relation nouée avec Selectair s’inscrit ainsi dans une approche de long terme, fondée sur la proximité avec les professionnels, la connaissance de l’offre et l’activation des différents leviers de vente.

Avec un objectif de 1,4 million d’arrivées touristiques belges en 2026 et l’ambition d’atteindre 2 millions de touristes belges à l’horizon 2030, le Maroc entend poursuivre son développement sur ce marché stratégique.

L’accueil du congrès Selectair à Tamuda Bay vient donner une nouvelle dimension à cette ambition en associant formation, expérience de la destination, activation commerciale et visibilité médiatique.

Une manière concrète pour le Maroc de faire du réseau belge un relais toujours plus actif de la diversité de son offre et de son ambition touristique, conclut le communiqué.

LR/MAP