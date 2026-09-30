Argentine | Le Maroc met en avant sa vision pour le Mondial 2030 lors de l’Olé Summit à Buenos Aires

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Invité d’honneur de la 5e édition de l’Olé Summit à Buenos Aires, le Maroc a présenté mardi sa vision pour la Coupe du monde 2030, qu’il co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, mettant en avant une ambition qui dépasse le seul rendez-vous sportif pour s’inscrire dans une stratégie plus large de développement, de modernisation des infrastructures et de rayonnement international.

Cette vision a été exposée par l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yasser, aux côtés d’Othmane Badssi, chargé de mission à la Fondation Maroc 2030, et de Jihane Bijjou, responsable du parcours client au sein de la même institution, lors de ce rendez-vous qui rassemble des professionnels du sport, des médias, de la technologie, de l’innovation et de l’industrie du divertissement.

Dans une salle comble, marquée par une forte présence de jeunes, les trois intervenants ont souligné que cette ambition s’inscrit dans la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait du sport un levier de développement humain, social et territorial, ainsi qu’un vecteur d’inclusion et d’épanouissement de la jeunesse.

M. Yasser a d’emblée souligné le caractère inédit de cette édition, qui reliera trois continents : l’Afrique, via le Maroc, l’Europe, à travers l’Espagne et le Portugal, et l’Amérique du Sud, où des rencontres commémoratives du centenaire sont prévues en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.

L’ambassadeur a également insisté sur l’inscription du Mondial dans une dynamique de transformation plus large engagée par le Royaume, notamment dans les transports, les infrastructures, le tourisme et les énergies renouvelables.

L’objectif, a relevé le diplomate marocain, est de faire des investissements liés à l’échéance de 2030 un héritage durable au service du développement du pays.

M. Badssi a, de son côté, rappelé que les préparatifs du Mondial s’inscrivent dans un processus engagé de longue date, depuis les Assises du sport de 2008 et la création, un an plus tard, de l’Académie Mohammed VI de football, jusqu’au développement d’infrastructures sportives de haut niveau, entre autres.

Cette dynamique porte sur la modernisation et la construction de stades, le développement de sites d’entraînement ainsi que le renforcement des capacités aéroportuaires, ferroviaires et hôtelières, dans une logique qui dépasse les seuls besoins de la compétition.

Il a également mis l’accent sur la notion d’héritage et sur le rôle de la Coupe du monde comme accélérateur de transformation économique et territoriale.

Mme Bijjou a, pour sa part, mis en avant la dimension humaine du projet, en insistant sur la place du football dans la société marocaine et sur la transmission de cette passion aux nouvelles générations.

Des académies aux clubs, mais aussi dans les quartiers, sur les plages et les places publiques, le football fait partie du quotidien au Maroc, a-t-elle relevé, soulignant que l’héritage de 2030 se mesurera également à sa capacité à élargir la pratique et à rapprocher davantage les jeunes de ce sport.

Organisé par Olé, titre sportif emblématique du groupe Clarín, l’un des principaux groupes de médias d’Argentine, le sommet se tient à l’Usina del Arte à Buenos Aires, et se poursuit mercredi. Cette édition coïncide cette année avec les 30 ans du média, qui au fil des décennies s’est imposé comme une référence de l’information sportive en Argentine.

LR/MAP