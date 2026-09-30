Produits énergétiques | L’approvisionnement restera stable jusqu’à la fin de l’année en cours (Mme Benali)

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Le marché national restera approvisionné de manière régulière en produits énergétiques jusqu’à la fin de l’année, a affirmé la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Le stock des différents produits pétroliers disponible actuellement couvre une période comprise entre 40 et 60 jours et fait l’objet d’un suivi quotidien, garantissant ainsi la continuité de l’approvisionnement du marché national, a-t-elle déclaré à la presse à l’issue de la réunion de la Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

La disponibilité de plusieurs stocks permettent de renforcer les réserves nationales de certains produits, notamment le gaz butane et le gasoil, considérés comme des produits essentiels pour l’économie marocaine et les ménages, a relevé la ministre, soulignant que la commission ministérielle assure un suivi quotidien de l’approvisionnement des différents produits énergétiques, notamment ceux pétroliers.

De son côté, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a assuré que les fluctuations des prix des carburants sur les marchés internationaux font l’objet d’un suivi et bénéficient de la mobilisation des ressources financières nécessaires pour accompagner les secteurs impactés, notamment le transport, afin d’atténuer les répercussions de ces pressions sur les professionnels.

Ces mesures, a-t-elle souligné, visent également à limiter les effets potentiels de ces fluctuations sur l’inflation, dont le taux connaît, selon les données disponibles, une maîtrise et une relative stabilité.

Ces mesures émettent un message rassurant aux professionnels du transport puisque la mobilisation des ressources financières pour accompagner le secteur se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, permettant ainsi d’atténuer les effets de la conjoncture actuelle, a-t-elle dit, mettant l’accent sur l’importance de la poursuite, au cours des semaines et mois à venir, des politiques publiques visant à accompagner les secteurs affectés par les hausses successives des prix des carburants.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a affirmé que le Maroc est en mesure de répondre à ses besoins en carburants et de garantir un approvisionnement régulier du marché national.

Plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les répercussions des hausses enregistrées à l’international sur les prix au Maroc, a-t-il précisé, expliquant que ces mesures visent à garantir la protection du pouvoir d’achat des citoyennes et des citoyens et à limiter les répercussions de la hausse des prix des carburants sur les ménages marocains.

La Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale se réunit régulièrement, à chaque fois que que cela s’avère nécessaire, afin de prendre les mesures appropriées en fonction de l’évolution de la situation au niveau international.

LR/MAP