Nasser Bourita reçu en audience à Dakar par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye

Par Le Reporter.ma 07/10/2025 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Nasser Bourita reçu en audience à Dakar par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a été reçu, mardi à Dakar, par le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye.

Cette audience s’est déroulée en marge de la participation de M. Bourita, sur Très Haute Instruction de Sa Majesté le Roi, aux travaux du forum “Invest In Senegal”.

A cette occasion, M. Bourita a transmis les salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Président sénégalais et réitéré la volonté du Souverain de renforcer davantage le partenariat stratégique liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, un partenariat déjà fort et multidimensionnel.

Lors de cette audience, le Président sénégalais a chargé M. Bourita de transmettre à Sa Majesté le Roi l’expression de son engagement à oeuvrer pour faire de ce partenariat un modèle de référence.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

Hydrogène vert | Clôture de la 5ᵉ édition du World Power-to-X Summit à Marrakech

Hydrogène vert | Clôture de la 5ᵉ édition du World Power-to-X Summit à Marrakech

La 5e édition du World Power-to-X Summit a pris fin, jeudi à Marrakech, par un …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma