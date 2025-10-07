Dakar | Le Premier ministre sénégalais M. Ousmane Sonko reçoit M. Nasser Bourita

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, a reçu, mardi à Dakar, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Cette audience s’est déroulée en marge de la participation de M. Bourita, sur Très Haute Instruction de Sa Majesté le Roi, aux travaux du forum “Invest In Senegal”.

Les entretiens entre MM. Sonko et Bourita ont porté notamment sur le partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal et les moyens de le renforcer davantage conformément à la vision souhaitée par les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SEM. Bassirou Diomaye Faye.

Ils ont été aussi l’occasion pour les deux hauts responsables de discuter de la préparation des échéances à venir.

LR/MAP