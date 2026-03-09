Moyen-Orient | Donald Trump affirme que la guerre en Iran est quasiment finie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président américain, Donald Trump, a affirmé lundi que la guerre en Iran était “quasiment” finie, soulignant que Téhéran n’avait plus de “marine” ni de “communications” ou de “force aérienne”.

“Je pense que la guerre est finie, quasiment”, a dit le locataire de la Maison Blanche dans un entretien téléphonique avec la chaîne américaine CBS, assurant que le conflit était “très en avance” sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué par le passé.

Le chef de l’exécutif américain a, par ailleurs, dit qu’il “réfléchissait à prendre le contrôle” du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et le pétrole, où le trafic est quasiment à l’arrêt en raison du conflit.

S’agissant des objectifs poursuivis par les Etats-Unis dans cette offensive menée conjointement avec Israël, le président Trump a parlé de neutraliser le programme nucléaire iranien et les capacités de missiles balistiques de l’Iran, tout en évoquant des ambitions de renversement du pouvoir.

Les propos du président américain, qui semble prédire une cessation des hostilités prochaine, ont fait instantanément chuter les cours de l’or noir et grimper les marchés boursiers.

Vers 19H45 GMT, le prix du baril de Brent, référence internationale, cédait 5,20% à 87,87 dollars, par rapport au cours de clôture atteint juste avant, et son équivalent américain, le baril de WTI, perdait 7,47% à 84,11 dollars.

Les cours ont flambé ces dix derniers jours, face aux difficultés d’approvisionnement depuis le Golfe en raison du conflit.

LR/MAP