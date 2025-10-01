Montréal | Le Maroc élu au Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale

Partager Facebook

Le Maroc a été élu, mardi, au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), lors de la 42ème session de cette organisation des Nations Unies qui se tient à Montréal.

“La brillante élection du Royaume au Conseil de l’OACI illustre la bonne réputation et la confiance dont jouit le Maroc sur le plan international”, a souligné l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, dans une déclaration à la MAP à l’issue du vote.

“Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, a fait du secteur de l’aviation civile une priorité nationale”, a ajouté la diplomate, qui a mis en avant les progrès réalisés par le Royaume dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, des services aériens et du développement durable en vue de se conformer aux standards et normes internationaux.

L’élection du Royaume est aussi le fruit de la participation et de l’implication active de la délégation marocaine qui a pris part aux travaux de l’Assemblée de l’OACI, conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et qui a aussi tenu une série de rencontres bilatérales avec des responsables de l’aviation civile d’autres pays, a affirmé Mme Otmani.

L’Assemblée de l’OACI se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par l’organe exécutif de l’OACI, le Conseil. Les 193 États membres de l’OACI ainsi qu’un grand nombre d’organisations internationales prennent part à cet évènement, qui établit la politique mondiale de l’organisation pour les trois prochaines années.

