Match Maroc-Niger | Ouverture des portes du Stade Moulay Abdellah de Rabat à 16h00

Le complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui accueillera vendredi soir (20h00) le match entre les sélections nationales du Maroc et du Niger pour le compte des qualifications africaines pour le Mondial 2026, ouvrira ses portes à partir de 16h00, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

“Le Comité d’organisation porte à la connaissance des supporters que les différents services et espaces seront à leur disposition à l’intérieur du stade dans les meilleures conditions”, affirme la FRMF dans un communiqué.

“Le Comité d’organisation appelle les supporters à respecter les indications organisationnelles pour faire réussir ce rendez-vous majeur”, poursuit la même source.

Le match Maroc/Niger, qui se jouera à guichets fermés, s’inscrit dans le cadre de la 7è journée du groupe E.

La sélection nationale occupe la tête de son groupe avec un total de 15 points obtenus en 5 victoires, devançant la Tanzanie (2è/9 pts) et la Zambie (3è/6 pts). Le Niger est quatrième avec 6 unités, tandis que le Congo ferme la marche de cette poule sans la moindre unité.

